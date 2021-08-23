В Бузулукском Бору продолжается тушение природного пожара

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В Самарской области продолжается тушение природного пожара на территории национального парка «Бузулукский Бор».

По состоянию на 23 августа площадь активного горения составляет 100 га.

К тушению привлечено три пожарных поезда, вертолет МИ-8 и самолет Ил-76 МЧС России. За сутки на очаги горения было произведено 22 сброса воды общим объемом 282 тонны.

Сегодня вертолет Ми-8 продолжит тушение на территории Борского, где наблюдается сложная лесопожарная обстановка.

Кроме этого, в регион ожидается прибытие дополнительного вертолёта МИ-8 МЧС России.

Для тушения пожара привлечено 611 человек и 149 единиц техники, в том числе от МЧС России 266 человек и 39 единиц техники. В том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области – 50 человек и Волжский спасательный центр МЧС России в составе 129 человек.

Фото: облМЧС