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Спасатели продолжают тушить пожар на территории национального парка Бузулукский бор

22 августа 2021 13:38
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Для усиления группировки сил к месту пожара были направлены 3 пожарных поезда, а также спланировано применение авиации МЧС России.

21 августа в ЦУКС СО поступило сообщение о том, в результате перехода пожара с поселка Гвардейцы Борского района произошел пожар на территории национального парка Бузулукский бор. 

Быстрому распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия – аномальная жаркая погода (40 градусов) и порывы ветра до 20 м/с. Возникла угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.

Для защиты данных населённых пунктов, а также оказания содействия в тушении пожаров в национальном парке развернута группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области в количестве 332 человек и 78 единиц техники.

Тушение лесных пожаров возглавил руководитель национального парка Бузулукский Бор. 

В целях контроля за обстановкой, в 17.30 в МЧС СО был развернут оперативный штаб, решением Главы Борского района силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС были переведены в режим «Чрезвычайная ситуация».

Для усиления группировки сил к месту пожара были направлены 3 пожарных поезда, а также спланировано применение авиации МЧС России.

По состоянию на 6.00 22 августа площадь активного горения составляет 100 Га. Тушение пожара продолжается, сил и средств достаточно.

Вчера самолет Ил-76 МЧС России уже сбросил 42 тонны воды, сегодня работа авиации продолжается, задействован также вертолет Ми-8 из Южного авиационного центра МЧС России (Ростов-на-Дону).

 

Фото:   облМЧС

Теги: Бузулукский бор пожар

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