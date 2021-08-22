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Данные ГУ МЧС России по Самарской области:

49 пожаров, погибло 2 человека;

3 лесных пожара, ликвидировано 2;

49 природных пожаров в 23 муниципальных районах;

1 ЧС в Борском районе.

Лесной пожар в Бузулукском бору тушат до сих пор. Возгорание в Гвардейцах ликвидировано 21 августа в 21:41.

В регионе - 5-й класс пожарной опасности. Огонь может вспыхнуть за секунды от любой искры или источника повышенных температур.

Ходить в лес строго запрещено. Это касается абсолютно всех лесничеств региона. Нарушителям грозят штрафы.

Аномальная жара сравнима разве что с 1935 годом. Уже несколько дней подряд температурные рекорды фиксируют на 10-12 метеостанциях области.

Специалисты МЧС просят людей беречь себя и проявить сознательность: не бросать спички и окурки, в том числе из окон машин, не посещать леса, не разводить костры даже вблизи водоемов, не поджигать сухую траву.

Фото: департамент информационной политики СО