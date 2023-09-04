В Курумоче при прохождении пограничного контроля выявлен гражданин РФ, находящийся в федеральном розыске

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В воздушном пункте пропуска Самара (Курумоч) при прохождении пограничного контроля выявлен гражданин Российской Федерации, находящийся в федеральном розыске.

В период осуществления пограничного контроля рейса № 366 сообщением «Самара-Ереван», в пассажиропотоке выявлен гражданин России 1981 г.р., находящийся в федеральном розыске в связи

с совершением преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК России «Изнасилование». Преступник знал, что в отношении него возбуждено уголовное дело и в целях избежания наказания предпринял попытку убыть

за пределы Российской Федерации.

Задержанный через государственную границу Российской Федерации не пропущен, передан сотрудникам полиции.

С начала 2023 года в воздушном пункте пропуска Самара (Курумоч) пограничниками выявлено более 30 лиц, находящихся в федеральном, межгосударственном либо международном розыске.