В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадали женщина и мальчик

134

В Куйбышевском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств. 30 сентября в 09:40 час. водитель автомобиля Ford Focus - 57-летняя женщина, осуществляя движение по Новокуйбышевскому шоссе, со стороны ул. Тамбовская в направлении Саратовского переулка, в нарушение требования п. 13.4 ПДД РФ, при повороте налево, не уступила дорогу автомобилю Daewoo Nexia, под управлением 44-летнего водителя, который двигался по Пугачевскому тракту, во встречном направлении. Пассажиры автомобиля Daewoo Nexia - 34-летняя женщина и 10-летний мальчик «скорой помощью» доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены домой.