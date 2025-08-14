В Куйбышевском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист

124

13 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Куйбышевском районе Самары, из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 04:30, 20-летний водитель мотоцикла RACER, двигаясь по дублеру Пугачевского тракта, со стороны ул. Стадионная, в районе д. 38 ул. Грозненская совершил наезд на препятствие - бордюрный камень, с последующим опрокидыванием. Пострадавший водитель мотоцикла RACER «скорой помощью» доставлен в медицинское учреждение.