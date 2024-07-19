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В Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и пассажирский автобус

19 июля 2024 17:43
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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Куйбышевском районе Самары.

По предварительной информации Госавтоинспекции следует, что в 16:40 час. водитель 1976 года рождения, управляя транспортным средством Камаз, двигался по ул. Утевская в направлении ул. Дорожная.

В пути следования, допустил столкновение с автобусом МАЗ, двигавшегося в попутном направлении, от удара автобус по инерции допускает съезд с проезжей части в кювет, в последующем Камаз допускает столкновение с грузовым автомобилем Mercedes.

В настоящее время за медицинской помощью обратилась женщина-пассажирка автобуса.

Движение транспортных средств восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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