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В Красноярском районе вор украл кремы и дезодоранты из магазина

2 февраля 2023 10:29
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В Красноярском районе вор украл кремы и дезодоранты из магазина

В отдел МВД России по Красноярскому району за помощью обратился представитель сетевого магазина, расположенного в пос. Мирный, который сообщил, что при сверке товара выявлена недостача косметической продукции.
Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На одной из видеозаписей было хорошо видно, как неизвестный мужчина взял с полки парфюмерную продукцию, а именно несколько тюбиков с увлажняющим кремом, флаконы с дезодорантом положил их в карман куртки, и не оплатив товар, вышел из магазина. Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 6 000р.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался местный житель 1993 года рождения, ранее судимый за кражи и мошенничество, работающий монтажником в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что похищенный товар продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: Кража

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