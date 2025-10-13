В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили

158

13 октября в Красноярском районе на 1053 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. В попутном направлении движения столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавшего требовалась помощь спасателей.

В 03.45 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области совместно с пожарными спасателями противопожарной службы Самарской области приступили к спасательным работам.

Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. В 04.40 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО