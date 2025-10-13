Я нашел ошибку
Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили

13 октября 2025 16:45
158
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.

13 октября в Красноярском районе на 1053 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие. В попутном направлении движения столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавшего требовалась помощь спасателей.

В 03.45 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области совместно с пожарными спасателями противопожарной службы Самарской области приступили к спасательным работам.

Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. В 04.40 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП

В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
148
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
226
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1077
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
580
Весь список