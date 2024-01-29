В Красноярском районе ликвидировали пожар на площади 105 кв. м, есть погибший

110

28 января 2024 года в 01 час 28 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в жилом доме поселка городского типа Новосемейкино. На место были направлены четыре пожарно – спасательных отделения. По прибытии к месту пожара в 01 час 45 минут начальником караула пожарно – спасательной части № 110 было установлено, что открытым пламенем горит одноэтажный деревянный жилой дом общей площадью 105 квадратных метров.

На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы. Полностью пожар был ликвидирован в 04 часа 15 минут. В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и 4 единицы основной пожарной техники. Сложность тушения пожара заключалась в наличии большого снежного покрова, не были очищены подъезды к пожарным гидрантам. При тушении пожара был обнаружен владелец дома, к сожалению, без признаков жизни. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение пожара и не принятие мер по тушению пожара до прибытия пожарно – спасательных подразделений. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"