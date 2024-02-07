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В Красноярском районе горел одноэтажный жилой дом площадью 300 кв. м

7 февраля 2024 10:48
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В Красноярском районе горел одноэтажный жилой дом площадью 300 кв. м

6 февраля в 12 часов 12 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в жилом доме поселка городского типа Мирный. На место пожара были направлены три пожарно – спасательных отделения и Добровольно – пожарная команда села Светлое Поле, которая прибыла к месту пожара первой в 12 часов 22 минуты.

Добровольцем было установлено, что горят открытым пламенем одноэтажный деревянный жилой дом , кирпичный пристрой и хозяйственные постройки общей площадью 300 квадратных метров. Все постройки находились под одной крышей. Была угроза распространения огня на соседний жилой дом, о чем доброволец доложил диспетчеру пожарно – спасательной части № 110. Им было принято решение подать ствол «Б» на защиту соседнего жилого дома. По прибытии отделения пожарной части № 178 ООО «РН – Пожарная Безопасность» поселка городского типа Мирный начальником караула был объявлен ранг пожара 1-БИС. На тушение пожара было подано 4 ствола «Б», создано два звена газодымозащитной службы.

Полностью пожар был ликвидирован в 15 часов 42 минуты. В тушении пожара принимали участие 25 человек личного состава и 7 единиц основной пожарной техники. Сложность тушения пожара заключалась в наличии высокого снежного покрова по периметру дома и хозяйственных построек, с которых произошел сход снега. На пожаре никто не пострадал.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

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