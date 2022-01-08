В Красноглинском районе мужчина на автомобиле «Lada Granta» врезался в газопровод и скрылся с места ДТП

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В Красноглинском районе мужчина, стаж вождения которого составляет 39 лет, двигался на автомобиле «Lada Granta» по ул. Прибрежная в направлении п. Пискалинский взвоз, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.

В пути следования водитель выехал на обочину, потерял управление, съехал с дороги и врезался в газопровод. После чего оставил место совершения ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.

Телесные повреждения получила пассажирка автомобиля. Она была доставлена в ближайшее медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Фото: ГУ МВД СО