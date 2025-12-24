Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
В Самаре пресекли деятельность по массовой фиктивной постановке на учёт 12 иностранцев

150
В Самаре пресекли деятельность по массовой фиктивной постановке на учёт 12 иностранцев

В ходе профилактической работы по выявлению нарушений миграционного законодательства в Промышленном районе города Самары полицейскими пресечена деятельность по фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По данным сотрудников полиции ранее не судимая 42-летняя местная жительница незаконно поставила на миграционный учет более 12 иностранных  граждан в своей комнате коммунальной квартиры. Женщина предупреждалась  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила  закон.

Как выяснилось в ходе проверки, хозяйка квартиры не собиралась предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания и не информировала членов семьи о своих действиях.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что комната не рассчитана на проживание такого числа людей.

Злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что услуги по постановке на учет она оказывала на безвозмездной основе.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре установлено 12 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»направлено в суд для рассмотрения по существу.

Самарские полицейские напоминают жителям региона: фиктивная регистрация иностранных граждан — уголовно наказуемое деяние. За подобные нарушения предусмотрена ответственность как для лиц, оформляющих фиктивную постановку на учет, так и для собственников жилья.

Если вам известны факты незаконной миграционной деятельности, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «112».

