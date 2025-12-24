Почти 5 млрд рублей потратили на ювелирные украшения жители Самарской области за 9 месяцев 2025 года

По данным Аналитического центра SOKOLOV, за январь–сентябрь 2025 года рынок ювелирной розницы Самары в денежном выражении вырос на 16% год к году и достиг 2,968 млрд рублей. В целом по Самарской области рынок увеличился на 12% — до 4,903 млрд рублей.

Средний чек на ювелирные украшения в регионе также заметно вырос: за 9 месяцев 2025 года он увеличился на 19% и составил 8 669 рублей. В Самаре средний чек вырос на 22% — до 8 391 рубля. Для сравнения, средний чек по России достиг 9 935 рублей.



Аналитика основана на собственных исследованиях SOKOLOV и агрегированных данных СберАналитики, АКИТ и Росстата.