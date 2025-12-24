Урок Яндекса о нейросетях и безопасности собрал 2,5 миллиона школьников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Урок Яндекса о нейросетях и безопасности собрал 2,5 миллиона школьников

158
Урок Яндекса о нейросетях и безопасности собрал 2,5 миллиона школьников

2,5 миллиона школьников приняли участие в уроке Яндекса о нейросетях и цифровой безопасности на платформе образовательного проекта «Урок цифры». Ученики 1–11 классов познакомились с устройством ИИ-ассистентов и узнали, как эффективно применять их в учёбе и повседневной жизни. В пятёрку лидеров по числу участников вошли Белгородская и Оренбургская области, Чеченская Республика, Республика Карелия и Свердловская область.


Урок этого года был посвящён эволюции нейросетей и цифровой безопасности. Школьники узнали, как развивались нейросети, какие технологии лежат в основе ИИ-ассистентов и как искусственный интеллект помогает человеку решать разные задачи — от генерации текстов до анализа изображений.

Свернуть


«Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни — он помогает людям в работе, учёбе и личных делах. Чтобы пользоваться нейросетями безопасно, важно понимать принципы их устройства, их возможности и ограничения. В уроке этого года мы рассказали детям, чем могут быть полезны ИИ-ассистенты, как научиться грамотно их применять и почему важно помнить, что окончательное решение в любом вопросе всегда остаётся за человеком», — говорит директор по информационной безопасности в Яндексе Александр Каледа.


Применить знания на практике помогал интерактивный тренажёр. С его помощью участники в игровой форме развивали собственных ИИ-помощников и обучали их новым навыкам: предсказывать слова в предложениях, решать математические задачи, находить и исправлять ошибки в ответах. В роли наставника во время прохождения урока выступала Алиса AI — она комментировала задания и рассказывала о сложном простыми словами. Все участники, прошедшие урок до конца, получили электронные сертификаты.


Отдельный блок урока был посвящён цифровой безопасности. Из него школьники узнали, например, что такое «галлюцинации» нейросети и по каким признакам можно распознать дипфейки — поддельные видео, изображения и аудиозаписи. Также урок напомнил о правилах безопасного поведения в сети и о том, почему важно анализировать и критически воспринимать любую информацию в интернете.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
415
Весь список