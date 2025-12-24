Урок Яндекса о нейросетях и безопасности собрал 2,5 миллиона школьников

2,5 миллиона школьников приняли участие в уроке Яндекса о нейросетях и цифровой безопасности на платформе образовательного проекта «Урок цифры». Ученики 1–11 классов познакомились с устройством ИИ-ассистентов и узнали, как эффективно применять их в учёбе и повседневной жизни. В пятёрку лидеров по числу участников вошли Белгородская и Оренбургская области, Чеченская Республика, Республика Карелия и Свердловская область.



Урок этого года был посвящён эволюции нейросетей и цифровой безопасности. Школьники узнали, как развивались нейросети, какие технологии лежат в основе ИИ-ассистентов и как искусственный интеллект помогает человеку решать разные задачи — от генерации текстов до анализа изображений.



«Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни — он помогает людям в работе, учёбе и личных делах. Чтобы пользоваться нейросетями безопасно, важно понимать принципы их устройства, их возможности и ограничения. В уроке этого года мы рассказали детям, чем могут быть полезны ИИ-ассистенты, как научиться грамотно их применять и почему важно помнить, что окончательное решение в любом вопросе всегда остаётся за человеком», — говорит директор по информационной безопасности в Яндексе Александр Каледа.



Применить знания на практике помогал интерактивный тренажёр. С его помощью участники в игровой форме развивали собственных ИИ-помощников и обучали их новым навыкам: предсказывать слова в предложениях, решать математические задачи, находить и исправлять ошибки в ответах. В роли наставника во время прохождения урока выступала Алиса AI — она комментировала задания и рассказывала о сложном простыми словами. Все участники, прошедшие урок до конца, получили электронные сертификаты.



Отдельный блок урока был посвящён цифровой безопасности. Из него школьники узнали, например, что такое «галлюцинации» нейросети и по каким признакам можно распознать дипфейки — поддельные видео, изображения и аудиозаписи. Также урок напомнил о правилах безопасного поведения в сети и о том, почему важно анализировать и критически воспринимать любую информацию в интернете.