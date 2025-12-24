Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых рыб пяти торговых марок

Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок, при этом во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки, рассказали РИА Новости в организации по итогам проведенного исследования закупленной продукции.

Исследовалась продукция следующих торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра", "Очень нежная", "365 дней", "Камчатское море", "Меридиан", "Москва на волне", "Путина", "Ашан", "Корсаков", "Тунгутун", "Авача", "Вкусвилл", "Сахалинский Икорный Дом", "МорМер", "Тунайча", "Горчаков", Metro Chef.

Отмечается, что во всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк и плесень. Кроме того, не обнаружены паразиты и их личинки.

"Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в икре пяти торговых марок: "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра". У икры "МорМер", "Горчаков" выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность - ред.)", - рассказали в организации, пишет РИА Новости.