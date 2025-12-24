Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Годовой рост стоимости новостроек в Самаре оказался одним из самых незначительных в сравнении с другими миллионниками

194
годовой рост стоимости новостроек в Самаре оказался одним из самых незначительных в сравнении с другими миллионниками

В Яндекс Недвижимости подвели итоги 2025 года на рынке новостроек в Самаре и остальных городах-миллионниках. По данным сервиса, медианная цена квадратного метра первичной недвижимости в Самаре в середине декабря составила 130 000 рублей — это самая низкая стоимость  среди всех городов-миллионников. По сравнению с ноябрем она увеличилась на 2,4%, а за год — на 2,9%. По показателю годового роста Самара входит в тройку миллионников с самым незначительным колебанием цены квадратного метра. 

Количество предложений на первичном рынке относительно ноября в Самаре  сократилось на 2,1%, а за год выросло на 5,9%.

Медианная полная стоимость квартир в новостройках Самары в декабре составила 7,8 млн рублей, за месяц она увеличилась на 2,5%, а за год — на 6,5%. Средняя площадь предлагаемых объектов — 57,8 кв. м.

Медианная цена квадратного метра первичной недвижимости в среднем по мегаполисам в декабре составила 204 000 руб, относительно ноября она увеличилась на 1,9%. При этом в двух мегаполисах стоимость метра даже снизилась — в Волгограде (-3,6%; до 139 000 руб.) и Уфе (-3%; до 164 000 руб.). 

Рост медианной стоимости отмечается и за год: относительно прошлого декабря он составил 15,2%. 

Рост стоимости сопровождало сокращение предложения — на 5% относительно ноября и на 2,9% в сравнении с декабрем 2024 г. Снижение числа реализуемых квартир происходило в первую очередь за счет продажи более бюджетных и компактных лотов в условиях активизации спроса. 

Предложение новостроек комфорт-класса в среднем по городам-миллионникам сократилось на 5,7% за месяц и на 3,3% за год. Снижение отмечалось и в экспозиции новостроек бизнес-класса (-0,8% за месяц; -3,5% за год). В элитном сегменте предложение наоборот выросло (+4,8% за месяц; +22,2% за год).

Сокращение предложения в 2025 г. произошло за счет активизации спроса на рынке. По данным сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, по итогам 11 месяцев 2025 года в российских мегаполисах было заключено более 212,6 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), а общая площадь реализованных лотов составила свыше 10,1 млн кв. м. Число сделок с ДДУ оказалось меньше уровня прошлого года (-10,5%), однако, начиная с момента снижения ключевой ставки на рынке стал заметен тренд на рост покупательской активности. С весны 2025 года совокупный объем сделок с первичной недвижимости во всех мегаполисах демонстрировал растущий тренд, постепенно увеличиваясь с 15,7 тысяч сделок (май 2025 г.) до 27,5 тысяч сделок (ноябрь). 

«Дополнительно активность покупателей стимулировали сами девелоперы. В 2025 г. среди застройщиков были популярны спецпредложения — возможность трейд-ин, рассрочки, допопции в подарок, выгодные условия при покупке с квартирой машино-места или кладового помещения и, конечно, дисконты на сами квартиры. Например, в Московском регионе средний дисконт в III квартале составлял 14%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 7%.  Дополнительные акции и скидки застройщики активно делали и в преддверии Нового Года. Вероятно, тренд на гибкость в вопросах цены сохранится и в 2026 г. В условиях ожидаемых изменений условий семейной ипотеки такие акции могут стать еще более важным драйвером для покупки новостройки в 2026 г.», — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости.

