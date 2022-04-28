В Красноглинском районе Самары водитель пострадал в ДТП

96

27 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:58 в Красноглинском районе г. Самары. Водитель 1988 года рождения, (к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в течении календарного года привлекался 1 раз), управляя автомобилем «ВАЗ 21120», напротив д.62 по ул. Сергея Лазо не уступил дорогу автомобилю «Kia Sorento» под управлением водителя 1979 года рождения, который двигался во встречном направлении. Водитель автомобиля «ВАЗ 21120» госпитализирован в лечебное учреждение.