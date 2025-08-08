В Красноглинском районе Самары проводят проверку по факту наезда на 10-летнего велосипедиста

212

7 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Красноглинском районе Самары полицейские проводят проверку по факту наезда на велосипедиста. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 20:00 час. 23-летняя девушка, управляя автомобилем Subaru Forester, двигалась по ул. Виталия Жалнина со стороны бульвара Алихана Калиматова в направлении ул. Мира. В пути следования возле дома № 12 водитель совершила наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.