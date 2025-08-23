Я нашел ошибку
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
Мальчик госпитализирован.
В Красноармейском районе LADA Granta сбила 13-летнего ребенка, ехавшего на  мопеде
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
В Красноармейском районе LADA Granta сбила 13-летнего ребенка, ехавшего на  мопеде

23 августа 2025 15:40
171
Мальчик госпитализирован.

ДТП в Красноармейском районе. Полицейскими установлено: 27-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Granta, двигался по 50 км автодороги «Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка» со стороны Самары в направлении Пестравки.

В пути следования выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с мопедом VMC RIVA-II, под управлением 13-летнего мальчика, не имеющего права управления транспортными средствами. Водитель мототранспортного средства госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Мальчику назначено амбулаторное лечение.
23 августа 2025, 14:31
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Мальчику назначено амбулаторное лечение. Происшествия
149
На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение.
22 августа 2025, 18:21
В  Красноярском районе столкнулись Нива Тревел и КамАЗ
На месте ДТП  погиб водитель Нива Тревел, его пассажир доставлен в лечебное учреждение. Происшествия
756
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
22 августа 2025, 17:55
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat. Происшествия
563
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
399
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
796
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
794
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1125
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
913
