В Красноармейском районе LADA Granta сбила 13-летнего ребенка, ехавшего на  мопеде

ДТП в Красноармейском районе. Полицейскими установлено: 27-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Granta, двигался по 50 км автодороги «Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка» со стороны Самары в направлении Пестравки.

В пути следования выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с мопедом VMC RIVA-II, под управлением 13-летнего мальчика, не имеющего права управления транспортными средствами. Водитель мототранспортного средства госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО