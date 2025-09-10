В Красноармейском районе на трассе Самара – Волгоград – Красноармейское – Пестравка перевернулась машина

186

На месте автоаварии работали пожарные-спасатели 126 Части.

Вчера, 9 сентября, в 18 часов 28 минут на 38 километре трассы Самара – Волгоград – Красноармейское – Пестравка произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту ДТП были направлены расчет пожарно-спасательной части № 126 филиала областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада медицинской скорой помощи.

Уже на месте происшествия было установлено, что произошло опрокидывание в кювет легкового автомобиля Renault Logan.

К сожалению, пострадал водитель, госпитализирован.

Дежурный караул в ходе аварийно-спасательных работ деблокировал пострадавшего, отключил аккумуляторную батарею и собрал информацию.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"