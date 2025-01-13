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В Красноярском районе столкнулись грузовик и Лада Гранта

13 января 2025 13:24
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В Красноярском районе столкнулись грузовик и Лада Гранта

12 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека. 

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 11:24 час. в Красноярском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 54-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF FT в составе полуприцепа, двигался по 1028 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Самары в сторону Тольятти. В пути следования, перестраиваясь на левую полосу, не уступил дорогу автомашине LADA Granta, под управлением 21-летней женщины, движущейся в попутном направлении. Медицинская помощь понадобилась водителю отечественного седана.

Теги: ДТП

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