В Кошкинском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков

29 сентября 2025 12:41
142
В Кошкинском районе полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Инспекторы ДПС ОМВД России по Кошкинскому району в ходе несения службы в селе Новое Фейзуллово остановили для проверки документов автомобиль Lada Largus.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение пассажира, который заметно нервничал и просил ускорить проверку.

Госавтоинспекторы проверили документы, удостоверяющие его личность, предположили, что мужчина 1981 года рождения находится в состоянии наркотического опьянения и предложили пройти ему освидетельствование, на что мужчина ответил согласием.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых, в кармане шорт задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли россыпь вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения. Ранее судимый житель республики Татарстан пояснил полицейским, что изъятое – запрещенное вещество, которое он изготовил из дикорастущей конопли для собственного употребления. Полицейские доложили о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ближайший отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил наркотическое вещество – марихуану, массой свыше 126 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Результаты экспертизы подтвердили наличие в организме водителя запрещенных веществ, в связи с чем полицейские составили в отношении него и направили в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ.

Следственным отделением ОМВД России по Кошкинскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере) в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

