В Кошкинском районе в ДТП пострадали трое, среди них семилетняя девочка

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23 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:15 час. в Кошкинском районе. Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигался по 23 км автодороги "Сергиевск-Челно-Вершины-Кошки-Островка-Новофейзуллово-Тенеево-Мамыково-граница с РТ", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ под управлением мужчины 1958 года рождения, движущимся во встречном направлении. Водитель легкового автомобиля госпитализирован, а его пассажиры - женщина 1987 года рождения и семилетняя девочка доставлены в медицинское учреждение.