В Комсомольском районе Тольятти 39-летний мужчина, управляя мотоциклом, наехал на бордюр и упал

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Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует, что 3 июля в Комсомольском районе Тольятти 39-летний мужчина, управляя мотоциклом Kayo Basic TT125 (без регистрационного знака), двигался со стороны проезда Дорофеева в направлении ул. Шлюзовая.

В пути следования возле дома №28А по ул. Железнодорожной, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге, наехал на бордюр и упал.

Мотоциклист с места ДТП госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службойГУ МВД СО