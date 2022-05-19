В Кировском районе Самары в ДТП пострадали взрослый и ребенок

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18 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе в 12:45. Водитель 1980 года рождения (с мая 2021 года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 22 раза), управляя автомобилем «Lada Largus», в районе дома № 391 «Б» по пр. Кирова, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль «VAZ 21140», под управлением водителя 1988 года рождения, который стоял в среднем ряду из-за поломки. С места аварии госпитализирован водитель ««VAZ 21140» и его несовершеннолетний пассажир. Отметим, что ребенок находился на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства.