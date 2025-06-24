В Кировском районе Самары столкнулись Kia Cerato и самосвал

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23 июня на территории Самарской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек, погибло - 4. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 283 нарушения ПДД РФ, в том числе 13 нарушений правил перевозки детей и 18 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В Кировском районе Самары 39-летний водитель, управляя а/м Kia Cerato, двигался по нерегулируемому перекрёстку с круговым движением ул. Земеца со стороны Днепровского проезда в направлении ул. Литвинова.

В пути следования допустил столкновение с самосвалом МАЗ 650128 (без груза) под управлением 36-летнего водителя.

Водитель легкового автомобиля погиб.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО