В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину

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31 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе областного центра в 18:40. Водитель 1968 года рождения (водительский стаж 28 лет), управляя автомобилем «Lada Kalina», следовал по Днепровскому проезду со стороны улицы Земеца в направлении улицы Победы. Напротив д. 2 корпус 2, совершил наезд на 75-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина-пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, и в настоящий момент находится под контролем медиков, сообщает облМВД.