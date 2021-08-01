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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину

1 августа 2021 11:28
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В Кировском районе Самары пенсионер попал под машину

31 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в Кировском районе областного центра в 18:40. Водитель 1968 года рождения (водительский стаж 28 лет), управляя автомобилем «Lada Kalina», следовал по Днепровскому проезду со стороны улицы Земеца в направлении улицы Победы. Напротив д. 2 корпус 2, совершил наезд на 75-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина-пешеход госпитализирован в медицинское учреждение, и в настоящий момент находится под контролем медиков, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пешеход

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