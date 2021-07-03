В Кировском районе Самары легковушка врезалась во впереди идущий пассажирский микроавтобус

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3 июля, в 16-28, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель легкового автомобиля не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего автотранспорта и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом.

В момент ДТП в маршрутном микроавтобусе находилось 12 человек.

В результате телесные повреждения получили водитель и 3 пассажира легкового автомобиля.

Медицинская помощь оказана 4 пассажирам.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.