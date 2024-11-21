В Кировском районе Самары горели два заброшенных здания на разных улицах

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В ночь на четверг, 21 ноября, в Самаре один за другим произошли два крупных пожара.

— В 02:27 и 03:34 поступили сообщения о пожарах в Кировском районе Самары по адресам: улица Советская, 46, и улица Нагорная, 205. В обоих случаях горели неэксплуатируемые строение на площади 300 и 350 квадратных метров соответственно, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ликвидировать возгорания удалось к 05:15. Пострадавших нет. Для тушения пожаров привлекали 68 специалистов и 19 спецмашин, пишет 63.ру.