В Кинельском районе в ДЖТП пострадали мотоциклист и его пассажирка

29 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, погиб -1.

В Кинельском районе в 14:10 на 33,6 км автодороги «Самара-Бугуруслан» 67-летний мужчина, управляя автомобилем ZOTYE T600, двигался в направлении города Бугуруслан. В пути следования водитель неверно выбрал боковой интервал до попутно движущегося транспортного средства и совершил столкновение с мотоциклом Honda под управлением 32-летнего водителя. Мотоциклисту и его пассажиру – 30-летней женщине врачами после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.