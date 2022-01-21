Я нашел ошибку
Главные новости:
Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника
Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню студента
В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны
В Ставропольском районе в 2022 году благоустроят парковые и пешеходные зоны
Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля
Заболеваемость ковидом в России достигнет пика в середине февраля
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус
Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало.
Лишь каждый второй россиянин организует поиск работы так, чтобы его ничто не отвлекало
Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого
Водитель из Кинель-Черкасского района выпил в семь раз больше допустимого
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной власти повысит ее ответственность перед людьми
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.44
-0.43
EUR 86.82
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус

21 января 2022 11:15
92
В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус

20 января  на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 8:10 в Кинельском районе. Мужчина 1975 года рождения, стаж вождения которого составляет 24 года, двигался на микроавтобусе «Fiat Ducato» по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» со стороны г. Оренбург в направлении г. Самара. По предварительной информации, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Mercedes», под управлением мужчины 1959 года рождения. Пострадали два пассажира микроавтобуса, девушка 2002 и молодой человек 2001 года рождения, они были доставлены в медицинское учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
547
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
363
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
914
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
763
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
584
Весь список