В Кинельском районе столкнулись грузовик и микроавтобус

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20 января на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 8:10 в Кинельском районе. Мужчина 1975 года рождения, стаж вождения которого составляет 24 года, двигался на микроавтобусе «Fiat Ducato» по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал» со стороны г. Оренбург в направлении г. Самара. По предварительной информации, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Mercedes», под управлением мужчины 1959 года рождения. Пострадали два пассажира микроавтобуса, девушка 2002 и молодой человек 2001 года рождения, они были доставлены в медицинское учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение.