В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки

159

Ночью в субботу, 13 сентября, в селе Малая Малышевка Кинельского района загорелись надворные постройки. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда №34 в 03:40.

К месту происшествия оперативно выехали расчёты пожарных частей №80, 14 и 82 того же отряда, а также подразделение №139 из Богатовского района. Уже при осмотре стало ясно, что огонь охватил территорию площадью порядка 200 квадратных метров.

Для борьбы с пожаром задействовали четыре единицы спецтехники и 12 спасателей. Было подано пять стволов «Б», а также сформированы два звена газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пламя удалось локализовать к 04:20, а окончательно потушить — к пяти утра.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает МК-Самара.

ФОТО: ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ