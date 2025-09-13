Я нашел ошибку
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки

13 сентября 2025 12:29
159
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки

Ночью в субботу, 13 сентября, в селе Малая Малышевка Кинельского района загорелись надворные постройки. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда №34 в 03:40.

К месту происшествия оперативно выехали расчёты пожарных частей №80, 14 и 82 того же отряда, а также подразделение №139 из Богатовского района. Уже при осмотре стало ясно, что огонь охватил территорию площадью порядка 200 квадратных метров.

Для борьбы с пожаром задействовали четыре единицы спецтехники и 12 спасателей. Было подано пять стволов «Б», а также сформированы два звена газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пламя удалось локализовать к 04:20, а окончательно потушить — к пяти утра.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает МК-Самара.

ФОТО: ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Теги: Пожар

