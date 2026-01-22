Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП

Губернатор Курской области был прооперирован после ДТП, которое произошло днем в четверг. Об этом Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что находится в Курской больнице, где врачи ему провели операцию.

- Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось - перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь, - говорится в сообщении.

По слова Хинштейна, медики настаивают на необходимости абстрагироваться от всех внешних и рабочих контактов, но он не сможет и не хочет этого делать, и "даже в горизонтальном положении продолжит держать руку на пульсе"". Также глава региона поблагодарил медиков и жителей за помощь и поддержку, пишет МК.