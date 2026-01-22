Я нашел ошибку
Главные новости:
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы.
Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов
22 января депутаты гордумы Чапаевска единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова.
Новым главой Чапаевска избран  Александра Краснов
22 января диетолог Кованова рассказала, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.
Диетолог-нутрициолог: сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья
Температура воздуха в Самаре 23 января: ночью -20, -22°С, днем -14, -16°С.
23 января в регионе без осадков, до -19°С
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Диетолог-нутрициолог: сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья

119
22 января диетолог Кованова рассказала, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в четверг, 22 января, она отметила, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.

Допустимое количество хлеба в рационе зависит от цели. При снижении веса рекомендуется ограничиться одним ломтиком в день или через день, отдавая предпочтение цельнозерновому или ржаному хлебу. При наборе мышечной массы можно включать в рацион два-четыре ломтика в день для повышения его энергетической ценности.

Спортсменам перед тренировкой допустимо употреблять небольшие порции белого или тостового хлеба, поскольку он быстрее обеспечивает организм необходимыми калориями.

 

 

Фото:  pxhere.com

