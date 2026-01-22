Диетолог-нутрициолог: сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья

Диетолог-нутрициолог София Кованова рассказала, сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в четверг, 22 января, она отметила, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.

Допустимое количество хлеба в рационе зависит от цели. При снижении веса рекомендуется ограничиться одним ломтиком в день или через день, отдавая предпочтение цельнозерновому или ржаному хлебу. При наборе мышечной массы можно включать в рацион два-четыре ломтика в день для повышения его энергетической ценности.

Спортсменам перед тренировкой допустимо употреблять небольшие порции белого или тостового хлеба, поскольку он быстрее обеспечивает организм необходимыми калориями.

Фото: pxhere.com