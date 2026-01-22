Я нашел ошибку
Главные новости:
С 23 по 27 января местами по региону ожидаются сильные морозы.
Вячеслав Федорищев дол поручение всем ответственным службам перейти в режим повышенной готовности в ожидании аномальных морозов
22 января депутаты гордумы Чапаевска единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова.
Новым главой Чапаевска избран  Александра Краснов
22 января диетолог Кованова рассказала, что в день можно употреблять не больше нескольких кусочков хлеба, чтобы не навредить фигуре и организму.
Диетолог-нутрициолог: сколько хлеба можно съедать без вреда для здоровья
Температура воздуха в Самаре 23 января: ночью -20, -22°С, днем -14, -16°С.
23 января в регионе без осадков, до -19°С
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
22 января под председательством спикера Самарской Губернской Думы, академика РАН Геннадия Котельникова состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы г.о. Чапаевск. Кандидаты представили программы и предложения по развитию города. Депутаты Думы г.о. Чапаевск единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова.

Председатель областного парламента Геннадий Котельников поздравил главу города, подчеркнув:

- Сегодня очень важный день для жителей Чапаевска: новый глава города официально вступает в должность. Александр Сергеевич родился в Чапаевске, долгие годы работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, занимал руководящие посты в администрации города, исполнял полномочия главы муниципалитета. Он хорошо знает проблемы города и ставит реальные задачи для их решения. Чапаевск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, здесь расположены предприятия оборонной и химической промышленности. Приезжая сюда, я вижу, как город становится комфортнее для жизни. Уверен, что с поддержкой областного правительства, губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и депутатов законодательного собрания главе города удастся достичь значимых результатов.

 

Фото:  пресс-служба Самарской Губернской Думы

