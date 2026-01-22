Новым главой Чапаевска избран  Александра Краснов

22 января под председательством спикера Самарской Губернской Думы, академика РАН Геннадия Котельникова состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы г.о. Чапаевск. Кандидаты представили программы и предложения по развитию города. Депутаты Думы г.о. Чапаевск единогласно поддержали кандидатуру Александра Краснова.

Председатель областного парламента Геннадий Котельников поздравил главу города, подчеркнув:

- Сегодня очень важный день для жителей Чапаевска: новый глава города официально вступает в должность. Александр Сергеевич родился в Чапаевске, долгие годы работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, занимал руководящие посты в администрации города, исполнял полномочия главы муниципалитета. Он хорошо знает проблемы города и ставит реальные задачи для их решения. Чапаевск имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, здесь расположены предприятия оборонной и химической промышленности. Приезжая сюда, я вижу, как город становится комфортнее для жизни. Уверен, что с поддержкой областного правительства, губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и депутатов законодательного собрания главе города удастся достичь значимых результатов.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы