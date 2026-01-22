Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха в Самаре 23 января: ночью -20, -22°С, днем -14, -16°С.
23 января в регионе без осадков, до -19°С
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Состояние автозимника на контроле дорожных служб: ежедневный мониторинг и оперативная работа техники.
Дорога «Шелехметь – Белые домики» продолжает работать в штатном режиме
Об этом 21 января сообщил музыкант Иван Вабищевич (Дядя Ваня), которого она продюсировала.
Умерла Инна Радаева - продюсер и редактор шоу «Голос»
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.
Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.

На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов. Лучшее время на тренировке показал сызранский гонщик, чемпион Российской серии кольцевых гонок Михаил Симонов.

Завтра на полигоне состоится квалификация, по итогам которой пилоты будут распределены по группам на финальную гонку.

Вечером 23 января в Тольятти пройдет автограф-сессия участников гонки (https://t.me/minsport63/13740?single).

Финальная часть соревнований (https://t.me/minsport63/13716?single) состоится в субботу, 24 января.

 

Фото:  «Лада Спорт Роснефть»/Самарский спорт 

