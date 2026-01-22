На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов

На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов. Лучшее время на тренировке показал сызранский гонщик, чемпион Российской серии кольцевых гонок Михаил Симонов.

Завтра на полигоне состоится квалификация, по итогам которой пилоты будут распределены по группам на финальную гонку.

Вечером 23 января в Тольятти пройдет автограф-сессия участников гонки (https://t.me/minsport63/13740?single).

Финальная часть соревнований (https://t.me/minsport63/13716?single) состоится в субботу, 24 января.

Фото: «Лада Спорт Роснефть»/Самарский спорт