В Кинельском районе КАМАЗ врезался в иномарку

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15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 07:40 час. в Кинельском районе. 45-летний водитель, находясь за рулем автомашины «КАМАЗ», двигался по автодороге «Обход г. Самары в составе автодороги Р-229 "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград"». В пути следования на 12 км данной автодороги, совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем «KIA SOUL» под управлением 36-летнего водителя. После чего совершил столкновение с большегрузом «FORD» под управлением 53-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель легкового автомобиля и водитель большегруза «FORD».