В Кинельском районе горели надворные постройки и гараж, в котором находился мотоцикл

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Сегодня, 30 августа, ночью в 1 час 10 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский на улице Молодежной горят надворные постройки.

Согласно расписанию выездов, к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 80, 82 и 14 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии на место пожара в 1 час 12 минут было установлено, что горят не только надворные постройки, но и гараж, в котором находился мотоцикл. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров.

В 1 час 58 минут силами наших огнеборцев пожар был локализован, а в 2 часа 25 минут – ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава, 5 единиц техники. На тушение были поданы 3 ствола «Б», создано 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям кинельских пожарных огню не удалось добраться до ближайших строений.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"