В Кинельском районе горел КАМАЗ

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25 сентября в 16 часов 20 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда о том, что на 28 километре автодороги Самара - Бугуруслан произошло возгорание Камаза в движении. Согласно расписанию выездов к месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 136 отряда № 34. По прибытии был подан 1 ствол «Б», в 16 часов 45 минут - объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. В тушении участвовали 4 человека личного состава и 1 единица техники. Также на месте происшествия работали сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"