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В Кинеле в поселке Елшняги горел гараж на площади 40 квадратных метров

17 июля 2024 13:08
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В Кинеле в поселке Елшняги горел гараж на площади 40 квадратных метров

За 20 минут территориальные пожарные ликвидировали открытое горение.

Вчера на территории городского округа Кинель в поселке Елшняги на улице Дубовая роща загорелся гараж, о чем в 04:08 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 34 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.
Оперативно к месту пожара выехали 13 человек личного состава из пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 Отряда № 34.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит гараж на площади 40 квадратных метров.
На тушение незамедлительно были поданы 2 ствола «Б».
Благодаря слаженным действиям наших пожарных в 04:25 была объявлена локализация пожара, а через 5 минут – ликвидация открытого горения.
К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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