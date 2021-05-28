В Кинеле проверяют обстоятельства смертельного ЧП на реке

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Как сообщалось ранее, 26 мая года местная жительница 1992 года рождения, осуществляя движение на гидроцикле совместно с пассажиркой 1981 года рождения по акватории реки Кинель в районе поселка Советы Усть – Кинельского района, в ходе маневра не справилась с управлением и допустила столкновение с деревом. В результате полученных травм женщина скончалась. Тело второй пассажирки также нашли.

Следственным отделом по городу Кинель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращает внимание жителей области на необходимость соблюдения правил безопасности на воде, их несоблюдение может привести к трагическому исходу.