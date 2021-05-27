На реке Кинель две женщины на гидроцикле врезались в дерево, стоящее на берегу

114

26 мая оперативному дежурному поступил вызов в поселок Советы Усть – Кинельского района. На реке Кинель, около 16:00, гидроцикл врезался в дерево, стоящее на берегу.

О происшествии сообщил очевидец. Он видел, как две женщины на гидроцикле двигались по реке. Когда они скрылись за деревьями, он услышал звук удара, после чего звук мотора пропал.

Мужчина передал информацию спасателям.

В 16.07 для проведения поисковых работ на место происшествия был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области и водолазный отряд специального назначения.

Тело одной женщины находилось под обрывистым берегом. Она получила множественные травмы не совместимые с жизнью.

Требовалась эвакуация тела из труднодоступного места.

В это же время водолазы начали поиски второй женщины. Затопленные деревья и кусты осложняли работу с береговой линии.

Первый день поисков результата не дал.

27 мая водолазы продолжили поиски. Водолазные спуски проводились с использованием лодки со стороны фарватера реки в сторону берега. В процессе работы обследовалось каждое дерево под водой. Только к вечеру погибшую удалось обнаружить на глубине трех метров и на удалении от берега шесть метров, рассказали в пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО