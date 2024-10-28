В Кинеле горел гараж с автомобилем на площади 100 квадратных метров

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27 октября в 6 часов 56 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Южной горит гараж.

По прибытии на место пожара в 7 часов 4 минуты было установлено, что горит гараж, внутри которого находится автомобиль. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров.

В 7 часов 15 минут пожар был локализован, а в 7 часов 34 минуты - объявлена ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

На тушение были поданы 2 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"