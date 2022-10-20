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В Кинель-Черкасском районе водитель сбил 19-летнего молодого человека

20 октября 2022 11:49
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В Кинель-Черкасском районе водитель сбил 19-летнего молодого человека

19 октября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло в 21:40 в Кинель-Черкасском районе. 32-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-21150», двигался по ул. Космическая с. Тимашево в направлении ул. Колхозная. В пути следования, допустил наезд на 19-летнего молодого человека, находившегося на проезжей части без цели ее перехода. Водитель оказал первую помощь и доставил пострадавшего в медицинское учреждение, где его госпитализировали. В отношении водителя составлены административные материалы за правонарушения, предусмотренные ст. 12.24 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт алкогольного опьянения водителя автомобиля «ВАЗ-21150».

Теги: ДТП

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