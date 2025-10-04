В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada

159

3 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Кинель-Черкасском районе в 16:50 58-летний водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO, на 56 км автодороги «Урал – Муханово», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 27-летней женщины. На месте ДТП погиб водитель иномарки. Водитель отечественного автомобиля госпитализирована, её 31-летний пассажир скончался при оказании медицинской помощи.