Главные новости:
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Глава региона обратился с теплыми словами признательности к педагогическому сообществу области. 
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды ко Дню учителя
В Кинеле машина перевернулась на проезжей части, погиб человек
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada
продажи кокошников в России выросли более чем вдвое в 2025 году
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе в ДТП погиб водитель иномарки и пассажир Lada

4 октября 2025 12:43
159
3 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. 
В Кинель-Черкасском районе в 16:50 58-летний водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO, на 56 км автодороги «Урал – Муханово», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 27-летней женщины. На месте ДТП погиб водитель иномарки. Водитель отечественного автомобиля госпитализирована, её 31-летний пассажир скончался при оказании медицинской помощи. 

Теги: ДТП

Новости по теме
В Кинеле машина перевернулась на проезжей части, погиб человек
04 октября 2025, 13:54
Водитель скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи. Происшествия
103
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти, погибли молодые люди
04 октября 2025, 10:10
Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти, погибли молодые люди
Водитель и два пассажира 2006 г.р. и 2009 г.р. получили травмы, несовместимые с жизнью. Происшествия
253
Водитель скончался на месте ДТП.
03 октября 2025, 14:55
В Кошкинском районе автомобиль Lada Granta съехала в кювет и опрокинулась
Водитель скончался на месте ДТП. Происшествия
386
В центре внимания
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
116
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
226
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
885
В Самаре с 3 октября частично ограничат движение по Московскому шоссе
3 октября 2025  13:06
348
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
3 октября 2025  11:38
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
793
