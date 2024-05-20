В Кинель-Черкасском районе на 100 кв. м горели надворные постройки

120

19 мая в 14 часов 54 минуты на пункт связи поступило сообщение о пожаре в селе Кинель-Черкассы на улице Зубковой. К месту пожара были направлены 3 пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 140 и 108 пожарно-спасательного отряда № 39 в количестве 10 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что горят надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В 15 часов 4 минуты была объявлена локализация пожара, в 15 часов 19 минут - ликвидация открытого горения, в 16 часов 25 минут - ликвидация последствий пожара. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"