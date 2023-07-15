В Казани полиция задержала 35 футбольных фанатов, которые жгли фаеры в поезде

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Правоохранительные органы в Казани задержали 35 футбольных болельщиков после того, как фанаты жги фаеры в вагоне поезда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

Инцидент произошел 14 июля, поступило сообщение, что фанаты, которые ехали на поезде из Нижнего Новгорода, нарушают общественный порядок и портят имущество. На железнодорожной станции в Казани сотрудники полиции задержали 35 человек, по инциденту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Кроме того, на 28 фанатов составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), пишет Газета.

Задержанные — болельщики, которые ехали на матч Суперкубка России по футболу. Игра состоится в Казани 15 июля, за трофей сразятся победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени.

14 июля четыре болельщика столичного ЦСКА были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Казани. По информации «Бизнес Online», по предварительной версии от пяти до восьми человек вступили в конфликт с местным жителем в Советском районе Казани и приняли участие в драке. После инцидента четверо фанатов были доставлены в состоянии алкогольного опьянения в ОП «Танкодром».