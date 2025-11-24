В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta

96

Вчера, 23 ноября, в 10 часов 13 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1186 километре трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. Незамедлительно к месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 120 в составе 3 человек личного состава, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: Volvo, SITRAK и Lada Vesta.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: обесточивание аккумуляторных батарей.

Пострадавших, к счастью, нет.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"