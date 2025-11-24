Я нашел ошибку
В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
в Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta

24 ноября 2025 13:01
96
Вчера, 23 ноября, в 10 часов 13 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1186 километре трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. Незамедлительно к месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 120 в составе 3 человек личного состава, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: Volvo, SITRAK и Lada Vesta.
Личный состав провел аварийно-спасательные работы: обесточивание аккумуляторных батарей.
Пострадавших, к счастью, нет.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

