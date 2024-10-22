В Камышлинском районе произошло лобовое столкновение трех автомобилей

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20 октября в 2 часа 25 минут на пункт связи поступило сообщение от очевидца о том, что на 1161 километре трассы М-5 (привязка села Новое Ермаково) произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 120 в количестве 3 человек личного состава на одной единице техники. Также на место дорожно-транспортного происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место было установлено, что произошло лобовое столкновение трёх автомобилей: Volkswagen Polo, фуры МАЗ и фуры Renault.

В результате аварии пострадали три человека, они были госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу, к несчастью, есть погибший. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: вскрытие капота и обесточивание аккумуляторных батарей.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"